Deutscher Einzelhandelsumsatz Mai deutlich schwächer als erwartet

Die deutschen Einzelhändler haben im Mai deutlich weniger als erwartet umgesetzt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank der preisbereinigte Umsatz gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 2,1 Prozent. Das war der deutlichste Rückgang seit Mai 2011. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,1 Prozent prognostiziert. Der für April genannte Zuwachs von 1,6 Prozent wurde bestätigt. Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritten die Umsätze im Mai um 1,6 (April: plus 1,0) Prozent.

Deutsche Importpreise ziehen im Mai deutlich an

Die Importpreise in Deutschland sind im Mai stärker gestiegen als erwartet, was vor allem auf deutlich angezogene Energiepreise zurückzuführen war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent und gegenüber Mai 2017 um 3,2 Prozent. Ökonomen hatten jeweils einen geringeren Anstieg von 1,1 bzw 2,7 Prozent prognostiziert. Die Jahresveränderung im Mai war die höchste seit Mai 2017, als 4,1 Prozent ermittelt wurden.

Bostic: Zinsschritte dienen auch Einkommensschwachen

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat am Donnerstag die Notwendigkeit allmählicher Zinserhöhungen durch die Fed betont. Diese seien nötig, um die Wirtschaft auf einem gleichmäßigen Kurs zu halten. Dadurch würden auch Haushalte mit niedrigem Einkommen weiterhin vom Wachstum profitieren.

Bullard für langsamere Zinserhöhungen

Ein Geldpolitiker der US-Notenbank hat sich für ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen ausgesprochen. James Bullard, Präsident der Fed von St. Louis, sagte bei einer Veranstaltung in St. Louis, er beobachte die Abflachung der Zinskurve mit Sorge. Damit sie nicht negativ werde, solle die Fed ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln. Eine inverte Zinsstrukturkurve sei in der Vergangenheit ein zuverlässiges Rezessionssignal gewesen, sagte Bullard, der Mitglied im zinsentscheidenden Geldmarktausschuss der US-Notenbank ist, derzeit aber nicht stimmberechtigt.

EU-Gipfel verschärft nach hartem Ringen Kurs in der Flüchtlingspolitik

Nach hartem Ringen und einer stundenlangen Blockade durch Italien hat sich der EU-Gipfel auf eine Verschärfung des Kurses in der Flüchtlingspolitik geeinigt. Europas Staats- und Regierungschefs unterstützten am Freitagmorgen die Möglichkeit von Aufnahmelagern außerhalb der EU und forderten deutlich mehr Grenzschützer. Das Hauptankunftsland Italien bekam zumindest grundsätzlich Aufnahmelager auch in anderen EU-Mitgliedstaaten zugesagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhielt im Asylstreit mit der CSU gleichfalls ein Zugeständnis - wenn auch eher ein symbolisches.

Merkel: Einigung bei EU-Gipfel "gute Botschaft"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung beim EU-Gipfel auf gemeinsame Beschlüsse zur Migration begrüßt. Dies sei eine "gute Botschaft", sagte Merkel am frühen Freitagmorgen nach stundenlangen Diskussionen in Brüssel. Sie sei nun optimistisch, dass die EU an Themen wie der europäischen Asylreform weiterarbeiten könne. Hier sei aber "noch viel zu tun", um "die verschiedenen Sichtweisen auch zu überbrücken".

Michelbach (CSU) sieht mit EU-Gipfel Schritt in richtige Richtung

Der stellvertretende CSU-Landesgruppenchef Hans Michelbach hat den Durchbruch beim EU-Gipfel in der Flüchtlingspolitik positiv gewertet und Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) über den Unions-internen Asylstreit angekündigt. "Man muss erfreut feststellen, dass es ein Weg einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik in die richtige Richtung ist, und wir natürlich sehen müssen, dass sich etwas bewegt hat", sagte Michelbach im ARD-"Morgenmagazin".

Linken-Chef: EU-Beschlüsse zur Migration "Bankrotterklärung der Menschenrechte"

Linken-Parteichef Bernd Riexinger hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Migrationspolitik als "Bankrotterklärung der Menschenrechte" kritisiert. "Die Doppelmoral von Angela Merkel und den EU-Staatschefs ist wirklich eine Schande", sagte Riexinger am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Als Beispiel nannte der Linkenchef "Internierungslager" in Afrika und in EU-Staaten, "Milliarden" für den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan "und weitere Abschottung an den Außengrenzen".

Conte nach EU-Gipfel: Italien ist nicht länger allein

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat sich zufrieden mit den Beschlüssen des EU-Gipfels zu Migration gezeigt. "Italien ist nicht länger allein", sagte Conte am frühen Freitagmorgen nach stundenlangen Beratungen in Brüssel. Die Regierung in Rom hatte am Donnerstag alle Gipfelbeschlüsse wegen Forderungen in der Flüchtlingsfrage zunächst blockiert.

Österreichs Kanzler droht Gegenmaßnahmen bei deutschem Alleingang an Grenze an

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat für den Fall eines deutschen Alleingangs bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Wenn Deutschland hier Maßnahmen setzt, dann werden wir selbstverständlich die gleichen Maßnahmen an unseren Grenzen setzen, um Schaden von der Republik Österreich abzuwenden", sagte Kurz am Donnerstagabend in Brüssel. "Das werden notgedrungenerweise Handlungen an der Grenze zu Deutschland sein."

Marokkos Regierung gegen Asylzentren im eigenen Land

Marokko lehnt die Pläne einiger EU-Länder für Aufnahmelager für Flüchtlinge außerhalb der Europäischen Union ab. "Marokko lehnt diese Art Methode ab und hat sie immer abgelehnt", sagte Außenminister Nasser Bourita am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem spanischen Kollegen Josep Borrell. Bourita sprach von "einfachen Lösungen" und "kontraproduktiven Maßnahmen".

EU-Gipfel beschließt Auszahlung von nächster Türkei-Tranche für Flüchtlinge

Der EU-Gipfel hat sich auf die Auszahlung der zweiten Tranche von 3 Milliarden Euro für Syrien-Flüchtlinge in der Türkei geeinigt. Das Geld werde gewährt, "weil die Türkei sehr viel leistet im Blick auf die Versorgung von Flüchtlingen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am frühen Freitagmorgen in Brüssel. Die EU-Staats- und Regierungschefs forderten gleichzeitig von Ankara stärkere Anstrengungen, um einen Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen auf der östlichen Mittelmeerroute zu verhindern.

EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland - Kreise

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich bei ihrem Gipfel in Brüssel auf eine Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland geeinigt. Die wegen des Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen, die noch bis Ende Juli gelten, sollten um sechs Monate verlängert werden, verlautete am Freitagmorgen aus EU-Kreisen. Sie richten sich unter anderem gegen russische Staatsbanken, den Im- und Export von Rüstungsgütern sowie die russische Öl- und Gasindustrie.

Banken bestehen bis auf Deutsche Bank auch zweite Runde des Stresstest

Die großen US-Banken haben den zweiten Teil des jüngsten Banken-Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve mit Ausnahme der US-Tochter der Deutschen Bank allesamt bestanden. Die Fed kam zu dem Schluss, dass die Kapitalverwendungspläne der Institute den Erwartungen der Notenbank entsprechen. Insgesamt dürfen die Institute 95 Prozent ihrer erwarteten Gewinne an ihre Anleger zurückgeben. Sechs Banken müssen ihre Kapitalpläne nach dem Willen der Fed allerdings zurückgefahren.

Kalifornien verabschiedet Gesetz nach Vorbild der EU-Datenschutzgrundverordnung

Der US-Bundesstaat Kalifornien, Wiege zahlreicher Technologiekonzerne, hat ein Gesetz für einen besseren Datenschutz von Internetnutzern verabschiedet. Der "California Consumer Privacy Act" wurde am Donnerstag vom Senat und Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates gebilligt und von Gouverneur Jerry Brown unterzeichnet. Inspiriert von der seit Ende Mai in der EU geltenden Datenschutzgrundverordnung soll das Gesetz am 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Mehrere Tote bei Schießerei bei Zeitung im US-Bundesstaat Maryland - Medien

Bei einer Schießerei in einer Zeitungsredaktion im US-Bundesstaat Maryland sind am Donnerstag laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Es gebe zudem mehrere Verletzte, berichteten US-Medien. Der Lokalsender ABC7 berichtete unter Berufung auf die Polizei von "mehreren Todesopfern". Die Behörde für Schusswaffenkontrolle (ATF) teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, sie sei wegen einer Schießerei bei der "Capital Gazette" in Annapolis im Einsatz.

Iraks Ministerpräsident ordnet sofortige Hinrichtung verurteilter Islamisten an

Als Vergeltung für die Tötung von Gefangenen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi die sofortige Hinrichtung zahlreicher verurteilter Islamisten angeordnet. Die Strafe aller zum Tode verurteilten "Terroristen", deren Berufung abgelehnt und deren Strafe durch die Regierung bestätigt wurde, solle unverzüglich vollstreckt werden, teilte al-Abadi am Donnerstag mit.

GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Juni -9 (Mai: -7)

GfK-Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: -7,5

JAPAN

Industrieproduktion Mai -0,2% (PROG: -1,1%) gg Vm

Kernverbraucherpreise Tokio Juni +0,7% (PROG: +0,6%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni +0,6% gg Vj

