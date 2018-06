München (ots) - CHECK24 gehört zu "Deutschlands begehrtesten Marken". Das geht aus einer Untersuchung des F.A.Z.-Instituts zu 2.400 Marken in rund 350 Millionen deutschsprachigen Online-Quellen hervor.*



Basis der Analyse waren 32 Millionen Aussagen zu den untersuchten Marken aus dem Zeitraum 01. März 2017 bis 28. Februar 2018. Prof. Dr. Arne Westermann von der International School of Management begleitete die Studie. CHECK24 überzeugt in den beiden Dimensionen Markenstärke (Preis, Service und Qualität) sowie Markenwahrnehmung (Bedürfnis, Emotionalität und Vertrauen).



FOCUS MONEY & ServiceValue verleihen CHECK24 Hotel-Vergleich Prädikat "Hohe Weiterempfehlung"



FOCUS MONEY verleiht in der breit angelegten Untersuchung "Von Kunden empfohlen" in Zusammenarbeit mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue dem CHECK24 Hotel-Vergleich das Prädikat "Hohe Weiterempfehlung".**



Geprüft wurden mehr als 1.100 Anbieter aus 78 Branchen. Die Untersuchung basiert auf rund 460.000 Kundenurteilen zum tatsächlichen Empfehlungsverhalten.



Service für Kunden: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto



CHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge im digitalen Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



