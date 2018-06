Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Rückenwind in den Freitag. Zum Wochenausklang treiben positive Vorgaben aus Übersee und die Einigung am EU-Gipfel die Indizes an. Überdies bietet auch das Schwergewicht Novartis kräftig Unterstützung - die Ankündigung des Alcon-Börsengangs kommt bei den Anlegern gut an.

Aus Marktsicht beruhigende Neuigkeiten gibt es vom EU-Gipfel: Die Regierungschefs der EU-Länder konnten sich am Morgen nach zähen Verhandlungen auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik einigen. Am Vortag hatte noch die Verunsicherung unter den Anlegern wegen des internationalen Handelskonflikts für einen bewegten Handel gesorgt. Der Handelsstreit der USA mit China und der EU dürfte allerdings weiter ein Thema bleiben.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...