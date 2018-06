Die Commerzbank hat die Einstufung für Osram nach einer Telefonkonferenz in Folge einer erneuten Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Lichttechnikspezialist habe betont, dass sich das Preisumfeld noch nicht verschlechtert habe, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verfüge Osram über eigenes Optimierungspotenzial, sofern die Absatzmärkte insgesamt stabil blieben./la/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-06-29/09:43

ISIN: DE000LED4000