Anleger können heute auf eine Gegenbewegung am deutschen Aktienmarkt hoffen. Vorbörslich ist der Leitindex klar im Plus. Gestern war der DAX noch deutlich abgestürzt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Nei den Einzelwerten geht es heute um Nike, Amazon, Walgreens, CVS Health, Wal-Mart, Osram, Hella und Paragon. Osram schockte die Anleger gestern mit einer Gewinnwarnung. Für die Aktie ging es um 21 Prozent nach unten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.