Versteht die Politik Digitalisierung? Und ist sie schnell genug? Ein Gespräch über Wandel mit Microsoft-Chefin Sabine Bendiek und Arbeitsminister Hubertus Heil.

Frau Bendiek, Herr Heil, wagen wir einen Blick ins Jahr 2030: Werden uns dann noch Piloten fliegen und Chirurgen operieren - oder Roboter?Bendiek: Warum oder? Ärzte werden uns mit der Hilfe von Maschinen besser behandeln als je zuvor.Heil: Ich bin weder Flugzeugingenieur noch Mediziner. Aber ich bin mir sicher, dass es in zehn Jahren noch Piloten und Chirurgen geben wird, die mit moderner Technik arbeiten. Ich glaube nicht an das Horrorszenario der ausgehenden Arbeit.

Aber müssen Kinder, die heute eingeschult werden, noch den Führerschein machen?Heil: (lacht) Falls es in Deutschland weiterhin so langsam mit den Breitbandnetzen vorangeht, müssen sie ihn machen, denn ohne schnelles Internet kein autonomes Auto. Aber Scherz beiseite: Vielleicht benötigt man irgendwann einen digitalen Führerschein.

Bendiek: Wissen Sie, was mir missfällt: dass wir diese Fragen diskutieren, als bedrohten sie uns. Als steckten in der Digitalisierung nicht vor allem große Chancen und Potenziale. Deutschland befindet sich in einer Position der Stärke. Nutzen wir sie.

Aber was, wenn die digitale Revolution, anders als die industrielle, mehr Jobs vernichtet als schafft?Bendiek: Wird es Verwerfungen geben? Ja. Aber wird der Wandel neue Jobs bringen? Ein kräftiges Ja. Mehr Optimismus stünde uns gut zu Gesicht.

Heil: Da sprechen Sie mir aus dem sozialdemokratischen Herzen. Ich bin zuversichtlich. Und spreche mich eben deshalb auch gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. Wir sollten Menschen angesichts des schnellen, digitalen Strukturwandels zu Selbstbestimmung und Arbeit befähigen. Und keine Stillhalteprämien in Aussicht stellen.

Bendiek: Klingt gut. Aber bisher versäumt es die Politik, schleunigst mehr in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Da passiert noch viel zu wenig.

Heil: Ich freue mich, dass Sie der Politik eine gestaltende Aufgabe zusprechen. Sie haben recht: Die meisten, die 2030 noch im Job sein werden, haben ihre Ausbildung schon hinter sich, müssen vor allem fortgebildet werden. Und da haben wir gemeinsam mit Ihnen viel vor.

Wie sieht das Pflichtenheft einer Managerin für die Bundesregierung aus?Bendiek: Die Agenda der Koalition weist durchaus den richtigen Weg. Jetzt muss sie ihn aber auch endlich entschlossen beschreiten. Erstens: Den flächendeckenden Breitbandausbau verspricht sie schon viel zu lange. Zweitens: Deutschland und Europa sollten den Ehrgeiz entwickeln, der global führende Standort für künstliche Intelligenz zu werden. Und drittens: Die Geschichte von Patenten, die hierzulande erdacht und erforscht, aber andernorts zu Welterfolgen vermarktet wurden, ist viel zu lang. Heil: Ich gebe zu, das Thema Geschwindigkeit ist in einer Demokratie ein Problem. Wir stehen im Wettbewerb mit autoritären Staaten, in denen durchregiert, durchentschieden, durchgegriffen wird. Aber dafür können wir etwas anderes besser: die Folgen einer neuen Technologie von Anfang mitbedenken, Teilhabe und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...