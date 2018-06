Verheißungsvoll klingen die Daten zum BörsenneulingNetcompany. Der in Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Polen und Vietnam tätige ITDienstleister hat sich in diesem Monat listen lassen. Die Aktien stammten aus der Schatulle des Private-Equity Hauses FSN Capital. Erst 2015 hatte FSN 52 % der Aktien erworben, damals lag der Umsatz im Bereich von 900 Mio. DKK, für 2018 ist ein Erlös am oberen Ende der 2 Mrd. DKK angepeilt. Die bereinigte EBITA-Marge wird mit 24,5 bis 27,5 %, das Ergebnis vor Steuern auf 213 bis 282 Mio. DKK avisiert. Bis 2021 wird ein organisches Wachstum von 20 bis 25 % angestrebt.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 26 vom 30.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info