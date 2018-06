Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Nintendo sorgt seit vielen Jahren mit innovativen Spielekonzepten für Begeisterung. Allerdings wechselten sich Erfolge und Misserfolge zuletzt regelmäßig ab. Die Nintendo-Spiele wurden in der Vergangenheit häufig als zu kindisch abgetan, was es schwieriger machte diese an zahlungskräftige Erwachsene zu verkaufen. Zudem gehen die Japaner...

Den vollständigen Artikel lesen ...