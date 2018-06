Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind am Freitag deutlich erholt in den Handel gestartet. Nicht nur stützt die späte Erholung an der Wall Street. Für Erleichterung sorgt vielmehr, dass sich die Regierungschef der EU nach einer Marathonsitzung in Brüssel auf eine gemeinsame Migrationspolitik geeinigt haben. Zukünftig sollen in und außerhalb der EU auf freiwilliger Basis der entsprechenden Länder Aufnahmelager für Flüchtlinge eingerichtet werden. Die Einigung steht mithin auf wackligen Füßen, wird an den Märkten allerdings als Schritt in die richtige Richtung gewertet.

Der DAX steigt 1,3 Prozent auf 12.335 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,3 Prozent auf 3.410 nach oben. Der Euro zieht nach der Einigung in Brüssel am Morgen auf 1,1635 Dollar an nach Ständen um 1,1575. Die Commerzbank zweifelt indes an einer länger währenden Erholung. Zwar sei eine Einigung zur Migrationspolitik gefunden. Das politische Argument, das nach der Wahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für Euphorie im Euro gesorgt habe, werde aber immer schwächer und könne den Euro nicht mehr nachhaltig unterstützen. Gute Gründe für einen deutlich stärkeren Euro seien nur schwer zu finden.

Deutsche Bank fällt bei US-Stresstest durch

Obgleich die Deutsche Bank beim zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank durchgefallen ist, geht es für die Aktie um 1,2 Prozent nach oben. "Dies war zu befürchten", so ein Marktteilnehmer am Morgen zum Scheitern der Bank in den USA. Die Bank müsse in den USA verstärkt in IT und Personal investieren, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein. Nachdem die Aktie in dieser Woche bereits auf einem 35-Jahrestief notiert hat, sollte die Nachricht eingepreist sein.

Für Adidas geht es um 1,8 Prozent nach oben. Gute Zahlen des Wettbewerbers Nike stützen. Sowohl bei Umsatz wie auch Gewinn überbot der US-Sportartikelhersteller die Schätzungen der Analysten. Keinen Belastungsfaktor für die Adidas-Aktie stellt die Nachricht dar, dass die Daten von Millionen Adidas-Kunden in den USA möglicherweise gehackt wurden. Für Allianz geht es laut Händlern nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan 2,2 Prozent nach oben. Morgan Stanley hat derweil Prosiebensat1 abgestuft - die Aktie verliert 5,4 Prozent.

Thyssenkrupp-AR dürfte Fusion der Stahlsparte mit Tata zustimmen

An der Börse wird davon ausgegangen, dass der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp die Zusammenlegung der europäischen Stahlsparte mit Tata durchwinken wird. Bereits seit Tagen gibt es entsprechende Medien-Meldungen. "Die Fusion des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp und Tata ist ein wichtiger Katalysator für den lang ersehnten Ausstieg von Thyssenkrupp aus dem Stahlgeschäft und für die Neubewertung der Aktie", so Jefferies-Analyst Seth Rosenfeld.

An der Börse wird genau darauf geschaut, in welcher Höhe die Vermögenswerte von Thyssenkrupp in dem Gemeinschaftsunternehmen bewertet werden und wie mögliche Nachbesserungsklauseln aussehen. Momentan wird an der Börse davon ausgegangen, dass Thyssenkrupp 55 Prozent der wirtschaftlichen Beteiligung halten werde. "Das meiste dürfte bereits durchgesickert sein, kurzfristig sollte die Aktie daher kaum auf die Nachricht reagieren", erwartet ein Aktienhändler. Thyssenkrupp klettern um 1,3 Prozent.

Novartis gewinnen 2,9 Prozent. "Die Nachricht über den geplanten Alcon-Börsengang ist klar positiv", so ein Marktteilnehmer zu dem Plan von Novartis, ihre auf Augenheilkunde spezialisierte Tochter an die schweizerische Börse zu bringen. Daneben hat Novartis angekündigt, Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.410,23 1,33 44,71 -2,67 Stoxx-50 3.053,71 1,11 33,59 -3,91 DAX 12.335,20 1,30 157,97 -4,51 MDAX 25.837,19 1,00 254,83 -1,39 TecDAX 2.686,87 1,48 39,17 6,24 SDAX 11.970,69 0,60 71,26 0,71 FTSE 7.693,31 1,02 77,68 -0,94 CAC 5.345,70 1,33 70,06 0,62 Bund-Future 162,04% -0,26 2,15 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.08 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1632 +0,58% 1,1640 1,1582 -3,2% EUR/JPY 128,64 +0,73% 128,82 127,75 -4,9% EUR/CHF 1,1570 +0,31% 1,1572 1,1555 -1,2% EUR/GBP 0,8869 +0,32% 0,8875 1,1301 -0,2% USD/JPY 110,60 +0,12% 110,68 110,28 -1,8% GBP/USD 1,3115 +0,27% 1,3115 1,3089 -2,9% Bitcoin BTC/USD 5.912,32 -1,3% 5.920,33 6.083,64 -56,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,68 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,32 -0,09 USA 2 Jahre 2,52 2,51 0,63 USA 10 Jahre 2,86 2,84 0,44 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,21 73,45 -0,3% -0,24 +23,2% Brent/ICE 77,87 77,85 +0,0% 0,02 +20,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,95 1.248,28 +0,2% +2,67 -4,0% Silber (Spot) 16,09 16,01 +0,5% +0,08 -5,0% Platin (Spot) 852,40 849,50 +0,3% +2,90 -8,3% Kupfer-Future 2,97 2,95 +0,6% +0,02 -10,7% ===

