BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Einigung des EU-Gipfels zur Flüchtlingspolitik als Erfolg gewertet. "Dass die Staatschefs der Europäischen Union gemeinsame Positionen zur Frage der Asyl- und Migrationspolitik gestern Nacht gefunden haben, ist ein großer Fortschritt", sagte Scholz in einer Rede im Bundestag. "Ich glaube, das ist eine gute Grundlage für die Herausforderung, die Europa im Umgang mit der Fluchtmigration hat", erklärte der Vizekanzler. "Ein guter Erfolg für uns alle."

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) hatten in der Nacht bei ihrem Gipfel in Brüssel einen Durchbruch in der Migrationspolitik erreicht und sich auf eine Verschärfung des Kurses geeinigt. So werden nun "Aufnahmezentren" auch außerhalb der EU angestrebt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich nach den Beratungen bereits zuversichtlich gezeigt. "Ich bin optimistisch nach dem heutigen Tag, dass wir jetzt auch wirklich weiter arbeiten können, obwohl wir viel zu tun haben, die verschiedenen Sichtweisen auch zu überbrücken", sagte sie.

Der stellvertretende CSU-Landesgruppenchef Hans Michelbach hatte den Durchbruch beim EU-Gipfel am Morgen ebenfalls positiv gewertet und Gespräche zwischen Merkel und Innenminister Horst Seehofer (CSU) über den Unions-internen Asylstreit angekündigt. "Man muss erfreut feststellen, dass es ein Weg einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik in die richtige Richtung ist, und wir natürlich sehen müssen, dass sich etwas bewegt hat", sagte Michelbach im ARD-Morgenmagazin. "Ich bin der Auffassung, man muss jetzt miteinander reden, was das bedeutet."

Merkel hatte unmittelbar vor dem Gipfel ihre Forderung nach bilateralen Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten über die Zurückweisung von Flüchtlingen erneuert. Seehofer will bereits in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge hingegen bisher im Alleingang abweisen und hat damit gedroht, entsprechende Maßnahmen auch gegen den erklärten Willen Merkels auf den Weg zu bringen. Am Sonntag wollen beide Seiten über die Ergebnisse des Gipfels beraten. Davon hängt ab, ob die von dem Zwist der beiden Schwesterparteien ausgelöste Regierungskrise beendet werden kann.

