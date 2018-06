Der oberösterreichische Flugzeugzulieferer FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung an diesem Freitag nach Ried im Innkreis. FACC will den Anteilsinhabern erstmals eine Dividende in Höhe von 0,11 Euro ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 15,92 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,69 Prozent. Die FACC AG erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 das beste Ergebnis der knapp 30-jährigen Unternehmensgeschichte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...