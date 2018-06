Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Konsumentenpreise in Deutschland im Mai überraschend stark auf 2,2% in der Jahresrate angezogen haben, konsolidierte sich der Inflationsdruck gemäß der gestrigen Vorabschätzung im Juni ein wenig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei die Inflationsrate sowohl auf Basis der nationalen Erhebung als auch des HVPI auf 2,1% gg. Vj. minimal zurückgefallen. Dabei würden die Energiepreise - die in der Jahresrate nun 6,4% gg. Vj. (Mai: 5,1%) zugelegt hätten - der wichtigste Preistreiber bleiben. In Anbetracht der sich zuletzt wieder stabilisierenden Ölpreisentwicklung, sei in den kommenden Monaten mit einem weiteren Rückgang der Inflationsrate zum Jahresende 2018 in Richtung 1,8% zu rechnen. (29.06.2018/alc/a/a) ...

