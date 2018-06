Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen EU-Ratsgipfel wurden die Sanktionen gegen Russland bis Jänner 2019 verlängert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weiters habe es spätnachts eine Übereinkunft zum Thema Migration gegeben. Dies sei im Asienhandel positiv aufgenommen worden und so habe über die Nacht der Euro gegenüber dem Dollar rund einen Cent zulegen können. Es werde sich aber erst im Laufe der nächsten Tagen weisen, in wie weit diese Vereinbarungen geeignet seien, die Regierungskoalition in Deutschland wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen und die Spannungen zwischen CDU und CSU bzw. zwischen Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer abzubauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...