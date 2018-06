Hier geht's zum Video

Nach der Einigung beim EU-Gipfel ist der DAX ist mit einem deutlichen Plus in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Wie hat sich dadurch das charttechnische Bild für den Leitindex geändert und welche Marken sollte man gerade im Auge behalten? Worauf es für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in der täglichen DAX-Analyse, heute mit Moderatorin Viola Grebe. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage im Livestream.