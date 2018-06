Die Allianz vermeldete einen Erfolg auf einem umkämpften Schlachtfeld. Der Konzern wird ab 2020 der neue Partner des Automobilclubs ADAC in der Autoversicherung. Der bisherige Vertragspartner Zurich, mit dem der Klub seit 2007 zusammenarbeitet, hatte in den Verhandlungen das Nachsehen. Offenbar, so die Vermutung, war die Allianz bereit, für diese prestigeträchtige Kooperation mehr zu bezahlen. Aus technischer Sicht war die Aktie in den letzten Wochen eher auf dem Rückzug, könnte aber um 170 Euro schließlich eine Unterstützung erreicht haben, da sich die Notierungen mit einem sprunghaften Anstieg von diesem Support wieder deutlich nach oben absetzten.

Bewertung zu gering

Analysten äußerten sich in der Mehrheit zuletzt positiv zur Aktie. Die US-Bank JPMorgan setzte die Allianz-Aktie nach den Verlusten der letzten Wochen von Neutral auf Übergewichten nach oben. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb der dort zuständige Analyst am Freitag. Er sei überzeugt davon, dass die aktuelle Bewertung zu gering sei. Der Mix aus Kurspotenzial und geringem Risiko von Verlusten sei aus seiner Sicht attraktiv. Zudem habe die Allianz bei einer Investorenveranstaltung am Donnerstag betont, dass derzeit keine große Übernahme anstehe. Somit sei für den Analysten ein Grund für die Schwäche der Aktie in den vergangenen Wochen beseitigt. ...

