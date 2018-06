München (ots) - Die ADAC Versicherung AG und die Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) sind einvernehmlich übereingekommen, ihr Joint Venture ADAC Autoversicherung AG, nicht weiter gemeinsam fortzuführen. Die Partnerschaft wurde fristgerecht zum 31. Dezember 2019 gekündigt.



Das operative Geschäft wird von beiden Partnern bis zum Ende der Vertragslaufzeit regulär fortgeführt. Heute und auch zukünftig fungiert die ADAC Autoversicherung AG als Risikoträger. Die Veränderung in der Gesellschafterstruktur hat keinerlei Auswirkungen auf die Verträge mit sämtlichen Versicherungsnehmern.



Vorbehaltlich kartellrechtlicher und aufsichtsrechtlicher Freigaben wird ab dem 1. Januar 2020 die Allianz Versicherungs-AG neuer Gesellschafter der ADAC Autoversicherung AG und übernimmt den 51-prozentigen Anteil der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft am Gemeinschaftsunternehmen.



Die ADAC Autoversicherung AG wurde im Jahr 2007 als Joint Venture Gesellschaft des ADAC und der Zurich Gruppe Deutschland gegründet. Das Unternehmen wird zu 51 Prozent von der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) und zu 49 Prozent von der ADAC Versicherung AG gehalten. Aktuell verfügt die ADAC Autoversicherung AG über einen Versicherungsbestand von mehr als 650.000 Policen.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.



