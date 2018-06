BERLIN (Dow Jones)--Die großen deutschen Wirtschaftsverbände haben vor einem Bruch der Regierung und einem Alleingang der CSU bei der Flüchtlingspolitik gewarnt. "Die parteipolitischen Streitigkeiten schaden dem Ansehen Deutschlands. Sie schwächen uns auf europäischer sowie internationaler Bühne", heißt es in einem gemeinsamen Appell der Wirtschaft. Unterzeichnet haben ihn der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Arbeitgeberverband (BDA), der Zentralverband des Handwerks (ZDH) sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

In durch zunehmende Handelskonflikte wirtschaftspolitisch herausfordernder Zeit komme es auf die Geschlossenheit der Bundesregierung und Europas an. "Die deutsche Wirtschaft ist überzeugt, dass nationale Alleingänge mehr Schaden als Nutzen anrichten. Renationalisierung als Antwort auf globale Herausforderungen ist wirkungslos", mahnen die Verbände.

Die CSU besteht darauf, bereits in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, sollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht auf dem am Freitag zu Ende gehenden EU-Gipfel wirkungsgleiche Rücknahmeabkommen erreichen. Weil das unwahrscheinlich ist, besteht weiterhin die Gefahr des Koalitionsbruchs.

Am Sonntag wollen CDU und CSU getrennt die Ergebnisse des Gipfels bewerten. In den letzten Tagen blieben die Christsozialen in der Sache hart, mäßigten aber den Ton. Die Einführung schärferer Grenzkontrollen könnte das Ende des Schengenraums mit offenen Schlagbäumen bedeuten, wenn sich andere Länder wie Österreich der Politik anschlössen. Deutschland wickelt 60 Prozent seines Handelsvolumens innerhalb der EU ab.

