Den totalen Absturz praktizierte gestern OSRAM. Damit liegen auch wir schief, oder? Wir fühlen uns wie das kleine Mädchen im Märchen Sterntaler und halten die Hände auf. Rechnen Sie mit: OSRAM reduziert das Umsatzplus von bislang 3 bis 5 % auf 1 bis 3 % und nimmt das bereinigte operative Ergebnis von 640 Mio. € für dieses Jahr auf 570 bis 600 Mio. € zurück. Also um rund 5 bis 7 %. Dafür hat sich der Kurs mehr als halbiert. So etwas macht keinen Sinn, aber erklärt die sehr kritische Mid Cap-Szene. Kursverläufe wie bei OSRAM gibt es demnächst noch eine ganze Reihe. Es beginnt in zwei Wochen mit der Berichtssaison. Die zwei Probleme sind bekannt: Erstens die relativ engen Märkte und zweitensdie teilweise überzogenen Kurserwartungen seit Anfang letzten Jahres.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info