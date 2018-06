BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag das von der Eurogruppe vereinbarte Ende des dritten Griechenland-Hilfsprogramms und die damit verbundenen Schuldenerleichterungen verteidigt und die Reformanstrengungen Athens gelobt. "Griechenland ist auf einem guten Wege", sagte Scholz in der Debatte über die Griechenland-Hilfen. Von dem Land seien "sehr, sehr viele Reformen unternommen worden", und insbesondere seine Bürger hätten dafür viel auf sich genommen.

Nun werde Griechenland das dritte Hilfsprogramm "planmäßig am 20. August" beenden. "Damit kann Griechenland die Rettungsschirme nach acht Jahren verlassen und hat die Chance, wieder auf eigenen Beinen zu stehen." Dies sei eine "gute Nachricht", die sich an positive Entwicklungen bei den Hilfen für Portugal und Irland anschließe. "Das zeigt, dass Europa eine große Stärke hat, und dass wir in der Kooperation gemeinsam auch die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können", betonte der Finanzminister.

Scholz zeigte sich davon überzeugt, dass Griechenland die Kredite wieder zurückzahlen werde - wenn auch auf sehr lange Sicht. "Die Kredite, die dann aufgenommen werden ..., die werden auch wieder zurückgezahlt", sagte er. Es gehe nicht um Direktzahlungen. "Selbstverständlich ist das so, dass es einen ganz langen Zeitraum umfasst", räumte er ein. "Aber auch Deutschland hat manche Kredite, die es in einer schwierigen Situation aufgenommen hat, erst vor wenigen Jahren zurückgezahlt."

Linke sieht nackte Erpressung

Der Unions-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg (CDU) lobte die Hartnäckigkeit von Scholz und dankte dessen Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) für seine "Konsequenz" gegenüber Griechenland. Die Vereinbarungen spiegelten die Beschlüsse des Bundestages wider. Unterstützung kam auch von den Grünen, deren Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler eine Zustimmung seiner Fraktion zu den Griechenland-Hilfen ankündigte. Er nannte es "gut und richtig, dass die deutsche Bundesregierung endlich ihre Blockadehaltung gegen Schuldenerleichterungen aufgegeben hat".

Die übrigen Oppositionsparteien übten hingegen Kritik. Der Linken-Finanzexperte Fabio De Masi sprach von "nackter Erpressung" Griechenlands durch die Hilfen. Dem Land sei das "härteste Kürzungspaket" seit dem Zweiten Weltkrieg auferlegt worden. Der AfD-Haushaltsexperte Peter Boehringer betrachtete die Gelder als verloren. "Jeder Anleiheprofi wüsste, hier wäre eine sofortige Vollabschreibung einfach fällig", sagte er. Auch die FDP übte Kritik.

Die Euro-Finanzminister hatten sich vergangene Woche auf die Bedingungen für das Ende des dritten Griechenland-Hilfsprogramms geeinigt. Nach acht Jahren der Abhängigkeit von Hilfen seiner internationalen Gläubiger soll das hoch verschuldete Land damit ab August wieder finanziell auf eigenen Beinen stehen. Athen bekommt demnach eine Abschlusszahlung von 15 Milliarden Euro zum Aufbau eines Finanzpuffers und Schuldenerleichterungen.

Athen muss unter anderem mit der Schuldenrückzahlung aus dem zweiten Hilfsprogramm zehn Jahre später beginnen als vorgesehen und damit erst 2033. Der Bundestag will über die Maßnahmen nach der Debatte namentlich abstimmen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.