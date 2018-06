Ende März hatte das Landeswirtschaftsministerium versprochen, 1000 Speicher mit bis zu 7000 Euro bezuschussen zu wollen. Bislang ist die dafür notwendige Verordnung jedoch noch nicht in Kraft.Auf dem 3. Brandenburger Energiespeichertag hat das Landeswirtschaftsministerium das Förderprogramm "1000 Speicher" angekündigt. Die Rahmenbedingungen schienen weitgehend geklärt und das Programm wurde für den Nachtragshaushalt gemeldet. Drei Monate später hängt es aber noch immer in der Abstimmung zwischen den Ministerien fest, wie eine Sprecherin in Potsdam auf Anfrage von pv magazine erklärte. Wann genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...