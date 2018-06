Der Goldpreis hält sich nach seiner jüngsten Talfahrt in einer engen Konsolidierung über dem tiefsten Stand seit sechs Monaten bei 1.248 Dollar. Die Kombination aus Gewinnmitnahmen und den überverkauften Marktbedingungen lässt auf eine Konsolidierung bzw. Korrektur in den nächsten ... The post Goldpreis: Erholung vor dem finalen Impuls? appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...