Fundamental: Nach wie vor versucht der Markt, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank of England im August zu bewerten. Zuletzt war sie mit der letzten Sitzung höher gesehen worden. Britische Konjunkturdaten, die in den vorherigen Tagen auf der Agenda standen, zeichneten ein leicht positives Bild. Sowohl die Häuserpreise stiegen im Juni auf Monats- und Jahressicht, als auch der Einzelhandelsumsatz legte in diesem Monat zu. Heute könnte die BIP-Vorlage Großbritanniens weitere Impulse geben.

Technisch: Nachdem der Cable nach einer kurzen Erholung bei 1,331 US-Dollar eine Hürde vorgefunden hatte, fiel er wiederum deutlich nach unten und markierte bei 1,305 US-Dollar ein neues Jahrestief. Von dort aus setzte zwar eine erneute Gegenbewegung ein, die allerdings nicht über 1,32 US-Dollar gelangen sollte, um die fallende Tendenz fortsetzen ...

