Zürich (ots) - Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) vereinfacht

seine Organisation und die internen Abläufe in den zentralen

Verwaltungsbereichen. Damit wird eine leistungsfähige Zusammenarbeit

zwischen den Departementen und Direktionen gewährleistet. Die

freiwerdenden Mittel will der MGB in Zukunftsprojekte investieren, um

seine Angebote fokussiert auf die ändernden Bedürfnisse der Kunden

und ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis auszurichten. Durch

die Neuorganisation gewinnt der MGB Synergien, die in den nächsten

drei Jahren rund 290 Vollzeitstellen betreffen. Gleichzeitig werden

neue Stellen geschaffen, um veränderten Anforderungen gerecht zu

werden. Trotz der Berücksichtigung natürlicher Fluktuation sind

Kündigungen nicht zu vermeiden. Hierfür besteht ein umfassender

Sozialplan. Gleichzeitig werden Betroffene nach Möglichkeit innerhalb

der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt.



Um der Verlagerung vom stationären ins Online-Geschäft sowie der

zunehmenden Konkurrenz durch internationale Online-Anbieter die Stirn

zu bieten, durchläuft der Migros-Genossenschafts-Bund eine

Transformation. «Wir wollen unsere Kunden auch in Zukunft mit dem

besten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Ebenso wollen wir als

Migros das gesellschaftliche und kulturelle Engagement für die

Schweizer Bevölkerung uneingeschränkt weiterführen», erklärt Fabrice

Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des MGB. «Damit wir diese

Errungenschaften wenn möglich sogar weiter ausbauen können, müssen

wir unsere Ressourcen noch gezielter einsetzen.» Deshalb vereinfacht

der MGB seine heutige Organisation in verschiedenen zentralen

Verwaltungsbereichen und richtet sich auf wesentliche Aufgaben für

die Zukunft aus.



Umfassender Sozialplan im Fall von Kündigungen



Die schlankere Organisation hat in den nächsten drei Jahren einen

Abbau von rund 290 Vollzeitstellen im MGB zur Folge. Gleichzeitig

werden neue Stellen in Zukunftsfeldern geschaffen. Rund 70 Vakanzen

durch natürliche Fluktuation konnten seit Anfang Jahr bereits

berücksichtigt werden. Zudem kann ein wesentlicher Teil durch

frühzeitige Pensionierungen und Pensenreduktionen aufgefangen werden.

Leider lässt sich eine Kündigung von 70 Arbeitsstellen dennoch nicht

vermeiden. «Ich bin mir bewusst, das ist für die betroffenen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Schock. Für sie beginnt eine

belastende Zeit. Es ist mir deshalb wichtig, dass die Betroffenen

durch uns gut und professionell betreut werden», sagt Fabrice

Zumbrunnen. Für den Fall von Kündigungen wurde zwischen dem MGB und

den internen und externen Sozialpartnern gemeinsam ein Sozialplan

erarbeitet, um die Auswirkungen für die Betroffenen abzufedern. Ziel

ist es, für die betroffenen Mitarbeitenden nach Möglichkeit innerhalb

der Migros-Gruppe eine neue Anstellung zu finden. Überdies sieht der

Sozialplan bei Bedarf weitreichende Unterstützungsleistungen vor. «In

einer solch belastenden Situation steht die Migros unverändert zu

ihrer sozialen Verantwortung gegenüber betroffenen Mitarbeitenden»,

sagt Fabrice Zumbrunnen.



Vorbereitung für künftige Anforderungen



Insgesamt wurden in den letzten Monaten über 30 Massnahmen

identifiziert, welche die Transformation des MGB vorantreiben sollen.

Das Ende 2017 gestartete Programm ist damit abgeschlossen und geht

nun in die Umsetzung. Aufgrund von Neuorganisationen erhalten

zahlreiche Mitarbeitende neue Funktionen oder Führungsaufgaben. Ziel

ist es, die verfügbaren Ressourcen im MGB noch effektiver

einzusetzen. «Wir bündeln unsere Kräfte. Was auf den ersten Blick

schmerzhaft erscheint und ist, wird kurz und mittelfristig unsere

Leistungsfähigkeit steigern», sagt Fabrice Zumbrunnen. Durch die

Massnahmen will der MGB nach drei Jahren mit rückläufigen Gewinnen

nicht Kosten sparen, sondern mehr Mittel für Investitionen in

Zukunftsfelder freisetzen. In diesen Bereichen, die in einem weiteren

Schritt evaluiert und ausgebaut werden, wird die Migros wieder neue

Stellen schaffen.



