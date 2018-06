Luzern - Peter Felder wird per 1. Juli 2018 Leiter Rechtsdienst & Compliance der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB). Er folgt damit auf Louis Fischer, der am 30. Juni 2018 nach 35 Jahren bei der LUKB in Pension geht.

Peter Felder ist seit 1999 für die LUKB tätig, aktuell als Stellvertreter des Leiters Rechtsdienst & Compliance. Er hat an der Universität Bern Jurisprudenz studiert und als Fürsprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...