Symbol: $DBX WKN: A2JE48 ISIN: US26210C1045 Trendbetrachtung auf Basis 3 Monate Dropbox Inc. bietet eine Kollaborationsplattform und ermöglicht Personen Inhalte online zu erstellen und darauf Zugriff für weitere Personen zu erstellen. Die Aktie wurde am 23. März zum ersten Mal an der Börse zum Handeln zugelassen und verlief bis zum 13 Juni seitlich. Am 14 Juni kam es zu einem Ausbruch mit viel Momentum und erhöhtem Volumen nach oben. Die Aufwärtsbewegung ging die darauffolgenden Tage weiter in Richtung Norden und hat die 43,50 US-Dollar Marke erreicht. Darauffolgend konnten wir eine größere tiefe Korrektur beobachten, was nicht unüblich ist nach der großen Bewegung. Gestern am 28. Juni haben wir zum ersten Mal die erste...

Den vollständigen Artikel lesen ...