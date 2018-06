Die Allianz übernimmt 2020 von der Zurich AG 51 Prozent an ADAC Autoversicherungen. ADAC bekommt damit rund 650.000 Policen hinzu.

Die Allianz verkauft von 2020 an Autoversicherungen über die Geschäftsstellen des ADAC und rückt damit näher an den Marktführer HUK-Coburg heran. Der größte deutsche Automobilclub trennt sich nach zwölf Jahren von seinem Partner Zurich, wie er am Freitag mitteilte.

Der Schweizer Versicherer hält 51 Prozent an der ADAC Autoversicherung AG, die zum 1. Januar 2020 an die Allianz Deutschland gehen. Der Kaufpreis und die übrigen Konditionen des Verkaufs müssen noch ausgehandelt werden. Der größte europäische ...

