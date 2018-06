FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.06.2018 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES AVON RUBBER WITH 'BUY' - TARGET 1715 PENCE - BERNSTEIN CUTS DIAGEO TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - CREDIT SUISSE RAISES BURBERRY GROUP TARGET TO 2200 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3000 (2950) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN REINITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1900 PENCE - HSBC RAISES THOMAS COOK PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 141 (151) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS TO 'NEUTRAL' ('UNDERW.') - TARGET 685 (655) PENCE - LIBERUM RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 300 (240) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 7800 (8000) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN RAISES ROLLS ROYCE GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - SOCGEN CUTS BAT PRICE TARGET TO 4500 (5500) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob