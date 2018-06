Fielmann: Zeit für den Einstieg?

Die Mitteilung der Fielmann AG (WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206), dass der Gewinn im ersten Halbjahr um 6 Prozent gefallen sein soll, traf die Börsianer zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Gewinnwarnungen im Leuchtmittelsektor hatten eh schon für Unruhe gesorgt, da kam diese Meldung zur Unzeit. Die Reaktion war ein zweistelliges Minus - hoffnungslos überdreht in dieser aktuellen Marktlage. Ein Grund die Fakten etwas zu sortieren.

Das Geschäft mit der Sehschwäche ist ein Deutschland relativ einfach. Nach dem Augenarzt folgt in der Regel sofort der Gang zur nächsten Fielmann-Filiale. Jede zweite Brille im Land wird von Fielmann verkauft und das mit 597 Filialen in Deutschland (Konzernweit: 723). Deutschlandweit gibt es laut dem Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen 11.700 augenoptische Fachgeschäfte. Diese verkauften im Jahr 2017 rund 12,74 Millionen komplette Brillen. Der gesamte Branchenumsatz lag 2017 bei 6,12 Mrd. Euro.

Zum Vergleich der Fielmann-Konzern (82 Prozent der Filialen sind in Deutschland): Mit den dort 8,1 Millionen verkauften Brillen wurde ein Jahresumsatz von 1,39 Mrd. Euro erzielt. Wie das geht? Fielmann-Niederlassungen erwirtschaften den fünf- bis zehnfachen Umsatz eines Durchschnittsoptikers, in der Spitze den zwanzig- bis fünfzigfachen Umsatz. Die Fielmann Supercenter in den Metropolen stehen für 4 bis 20 Mio. Euro Jahresumsatz.

Kommen wir zu den aktuellen Halbjahres-Zahlen: Der Brillenabsatz wurde um 1 Prozent auf 4,05 Millionen Brillen gesteigert. Der Marktanteil bei Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen konnte so ausgeweitet werden. Dadurch wurde ein Konzernumsatz von 711 Mio. Euro (+2 Prozent) erzielt. Allerdings ging der Vorsteuergewinn um 6 Prozent auf etwa 116 Mio. Euro zurück - so die erste Prognose des Konzerns. Berichte, die in diesem Zusammenhang von einem "Gewinneinbruch" sprechen, sind reiner Alarmismus.

