Die Einigung der EU-Staaten bei der Migrationspolitik hat Europas Börsen zum Wochenschluss beflügelt. Die wichtigsten Aktienindizes zogen zum Teil deutlich an. Der EuroStoxx 50 legte um 1,42 Prozent auf 3413,43 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich dennoch ein Minus von fast 1 Prozent an.

In Paris stieg der CAC 40 am Freitag um 1,29 Prozent auf 5343,72 Punkte. Der Londoner FTSE 100 rückte um 0,86 Prozent auf 7681,81 Punkte vor.

Künftig können gerettete Bootsflüchtlinge in geschlossenen Aufnahmelagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft. "Der Abschluss dürfte zunächst als politischer Erfolg von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewertet werden", sagte Analyst Hans-Peter Kuhlmann von der Landesbank Baden-Württemberg. Offen bleibe allerdings, ob mit den Beschlüssen auch der Koalitionsstreit und die Regierungskrise in Deutschland beigelegt werden können.

Aus Branchensicht gab es nur Gewinner. Die zuletzt abgestraften Technologiewerte hatten zum Wochenschluss die Nase vorn und zogen um 2,09 Prozent an. Kaum gefragt waren hingegen die Aktien der als wenig konjunktursensibel geltenden Nahrungsmittelhersteller . Sie legten nur um 0,27 Prozent zu.

In Zürich gehörten die Aktien von Novartis mit einem Plus von gut 3 Prozent zu den Favoriten. Der Schweizer Pharmakonzern sorgt für Klarheit über die Zukunft seiner lange kriselnden Augensparte: Alcon soll abgespalten und an die Börse gebracht werden. Zudem will Novartis bis Ende kommenden Jahres eigene Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar (rund 4,3 Milliarden Euro) zurückkaufen./la/jha/

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

