At the request of GG Amager Strandvej Holding ApS the below bonds will be traded on First North Bond Market as from 2 July 2018. ISIN Name Maturity date DK0030405774 GG Amager Strandvej 1. lien 28. juni 2019 DK0030405857 GG Amager Strandvej 2. lien 5. juli 2019 For further information please contact: Pareto Securities AS on +45 78 73 48 00. Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=684471