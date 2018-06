Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Osram nach einer erneuten Gewinnwarnung des Lichttechnikkonzerns von 57 auf 37 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen. In Erwartung, dass das laufende Geschäftsjahr einen Ergebnistiefpunkt darstelle, bleibe es beim gegenwärtigen Bewertungsniveau aber beim "Halten"-Votum./ajx/bek Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-06-29/11:40

ISIN: DE000LED4000