Die Container-Reederei Hapag-Lloyd muss bei ihrer Prognose zurückrudern. Als Grund nannte der Konzern am Freitag unvorhergesehen stark gestiegene Kosten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) könnte daher 2018 von den rund 411 Millionen Euro des Vorjahres bis auf 200 Millionen Euro fallen. Im besten Fall wären 450 Millionen Euro drin, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kalkuliert Hapag-Lloyd nun mit einem Wert zwischen 900 Millionen und 1,15 Milliarden Euro, nachdem im Jahr zuvor 1,05 Milliarden Euro erzielt wurden. Bislang war die Reederei von "deutlich steigenden" Ergebnissen im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. Der Kurs der im SDax notierten Aktie brach daraufhin erdrutschartig ein. Zuletzt summierte sich das Kursminus auf über 20 Prozent.

Hapag-Lloyd muss sich schon seit längerem mit dem Preiskampf in der Branche und einem herausfordernden Umfeld auseinandersetzen. Dem Konzern zufolge sind nun die operativen Kosten insbesondere im Hinblick auf Treibstoffkosten und Charterraten stark gestiegen. Zudem erholten sich die Frachtraten langsamer als gedacht./she/tav

ISIN DE000HLAG475

AXC0133 2018-06-29/11:54