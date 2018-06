Ein Bündnis von Kaufhof und Karstadt würde zwar die Kosten der Warenhausbetreiber senken, aber nicht deren operative Probleme lösen.

Die Spekulationen um eine Allianz zwischen Kaufhof und Karstadt hatten lange etwas von der Sichtung des Yetis. Alle paar Monate wurde das Fabelwesen dabei beobachtet, wie es vom Berg herabstieg und - begleitet von reichlich PR-Getöse - durch die hiesige Medienlandschaft stapfte. Nur um sich kurze Zeit später in Luft aufzulösen. Jetzt ist es wieder so weit: Yeti-Alarm im deutschen Handel. Und doch könnte diesmal alles anders kommen. Denn die Liaison zwischen den Erzrivalen dürfte tatsächlich Realität werden. Der Karstadt-Eigner René Benko und die kanadische Kaufhof-Muttergesellschaft Hudson's Bay Company wollen ihre Warenhäuser in ein Gemeinschafsunternehmen einbringen. Es gehe darum, dass Karstadt 51 Prozent des operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...