Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euro-Händlern fiel es gestern schwer, eine Richtung zu finden, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Zum einen, weil es ausgesehen habe, als würden die USA im Handelskonflikt mit China ein wenig zurückweichen. So habe die US-Administration bereits am Mittwoch beschlossen, kein neues Regelwerk zu entwerfen, um chinesische Investments in den USA zu kontrollieren. ...

