BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Asylstreit haben alle Regierungsparteien in einer neuen Umfrage Einbußen zu verzeichnen. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 32 Prozent (minus 1), und die SPD erreichte nur noch 18 Prozent (minus 2). Zugewinne um je 1 Prozentpunkt hätten dagegen die AfD mit 14 Prozent, die FDP mit 9 Prozent und die Grünen mit 14 Prozent. Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent. Nach 64 Prozent vor drei Wochen sind jetzt nur noch 49 Prozent mit der Arbeit der Großen Koalition alles in allem zufrieden, 44 Prozent (zuvor 29 Prozent) sind unzufrieden.

Eine Mehrheit von 54 Prozent findet es aber gut, wenn Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, darunter 79 Prozent der CDU/CSU-Anhänger, 67 Prozent der Grünen- und 56 Prozent der SPD-Anhänger. Insgesamt 41 Prozent wollen Merkel nicht länger als Kanzlerin. Das Flüchtlingsproblem in Deutschland kann für 91 Prozent der Befragten eher zusammen mit den anderen Ländern der EU gelöst werden. Nur 7 Prozent glauben, dass Deutschland das besser im Alleingang in den Griff bekommt. Die CSU-Forderung, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge künftig an der deutschen Grenze zurückzuweisen, stößt aber mit 58 Prozent mehrheitlich auf Zustimmung.

Auf der Liste der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker erhält erstmals Cem Özdemir die beste Bewertung mit einem unveränderten Durchschnittswert von 1,1 auf der Skala von +5 bis -5. Platz zwei belegt Olaf Scholz mit ebenfalls unveränderten 1,0. Die beiden CSU-Politiker im Ranking, Horst Seehofer und Markus Söder, werden wesentlich schlechter eingestuft als zuletzt. Horst Seehofer wird jetzt mit minus 0,3 (zuvor 0,3) bewertet und verliert besonders stark bei den Unionsanhängern. Markus Söder fällt auf minus 0,5 (zuvor 0,1), den schlechtesten Wert für einen CSU-Politiker in den Top Ten seit gut zehn Jahren.

Die Umfrage wurde den Angaben zufolge vom 25. bis 28. Juni 2018 bei 1.290 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 05:36 ET (09:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.