Köln (ots) - Die REWE Group hat ihren Online-Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2017 unter dem Titel "Tradition. Vielfalt. Zukunft." veröffentlicht. Mit dem Bericht dokumentiert das Unternehmen sein nachhaltiges Engagement in den vier Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie: "Grüne Produkte", "Energie, Klima und Umwelt", "Mitarbeiter" und "Gesellschaftliches Engagement".



Bereits seit 2008 berichtet die REWE Group für ihre Vertriebslinien in Deutschland und Österreich aktuelle Fakten und Daten zur Entwicklung ihres nachhaltigen Engagements in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen. "Wir spüren sehr deutlich die kontinuierlich wachsende Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit für unsere Kunden, für NGOs und andere Stakeholder. Als genossenschaftliches Traditionsunternehmen haben wir Nachhaltigkeit seit 90 Jahren in unserer Kultur verankert und kümmern uns um die nachhaltige Weiterentwicklung von Produkten und Services", so Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, anlässlich der Veröffentlichung des Berichts. "Nachhaltigere Produkte werden immer wichtiger und sind heute ein Schwerpunkt unserer Arbeit", so Souque. Deutlich wird dies unter anderem am kontinuierlich wachsenden Anteil von Bio-Produkten. So stieg der Anteil des Umsatzes mit Bio-Produkten (Eigenmarken und Industriemarken) am Gesamtumsatz bei den REWE-Supermärkten von 2015 bis 2017 von 5,1 Prozent auf 5,8 Prozent. Stärkster Treiber ist dabei der Bereich Obst und Gemüse. In diesem Bereich erhöhte sich der Anteil von Bio-Produkten am Gesamtumsatz in den REWE-Supermärkten von 9,9 Prozent (2015) auf 11,6 Prozent (2017).



Der Nachhaltigkeitsbericht 2017 dokumentiert unter anderem, wie ökologische und soziale Themen in die Beschaffungsprozesse des Eigenmarkensortiments integriert werden. Dabei setzt die REWE Group auf den kontinuierlichen Ausbau von Zertifizierungen: Schon bis Ende 2018 ist etwa die Eigenmarken-Schokolade bei REWE und PENNY ausschließlich Fairtrade; bis Ende 2020 werden 100 Prozent des Eigenmarkenkaffee-Sortiments der REWE Group Rainforest-Alliance- bzw. UTZ-zertifiziert oder mit Fairtrade sowie Bio ausgezeichnet sein.



"Wir sind uns unserer Verantwortung innerhalb der globalen Warenströme bewusst und nehmen diese an. Die gesamtheitliche Betrachtung der Lieferkette ist deshalb ein zentraler Ausgangspunkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie", so Souque. "Nur im engen Austausch mit Lieferanten und Erzeugern können wir nachhaltige Antworten auf drängende Herausforderungen finden und ambitionierte Ziele erreichen. Konkrete Beispiele für die Umsetzung dieser Strategie sind unter anderem die nachhaltigere Gestaltung unserer Eigenmarkenverpackungen insbesondere durch den Verzicht auf Plastik und die Reduzierung von Zucker und Salz in unseren Eigenmarkensortimenten. Ebenso arbeiten wir mit großem Engagement und hohem Aufwand an der wissenschaftlichen Forschung zur Beendung des Kükentötens, führen gezielt Detox-Schulungen für Textilproduzenten in China und Bangladesh durch und unterstützen den Bau von Wasserleitungen und Kindergärten in Costa Rica. Als Vorreiter im Bereich Biodiversität engagieren wir uns zudem seit über einem Jahrzehnt intensiv für den Schutz der Artenvielfalt und haben dieses Engagement durch unsere Partnerschaft mit dem Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) in jüngster Vergangenheit noch weiter ausgebaut."



Der Nachhaltigkeitsbericht 2017 der REWE Group dokumentiert Zahlen, Daten und Fakten sowie strategische Managementansätze zu den wesentlichen Themen im Bereich Nachhaltigkeit für den Lebensmitteleinzelhandel. Anhand von sechs Lieferketten zeigt das Unternehmen beispielhaft sein Engagement innerhalb des Beschaffungsprozesses der entsprechenden Rohstoffe und die daraus hergestellten Produkte sowie den Umgang mit den zentralen sozialen und ökologischen Herausforderungen der jeweiligen Lieferkette. Im Magazinteil des Berichtes werden insgesamt fünfzehn strategische Schwerpunktthemen der REWE Group im Detail aufbereitet, unter anderem zu den Themen Biodiversität, Verpackungen und Tierwohl.



Ab diesem Jahr erscheint der REWE Group Nachhaltigkeitsbericht jährlich, dabei weiterhin in digitaler Form und nach GRI Sustainability Reporting Standard. Zudem sind zentrale Daten des Berichtes PwC-geprüft.



Alle Informationen unter: www.rewe-group-nachhaltigkeitsbericht.de/2017



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.



Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



