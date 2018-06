Unterföhring (ots) - I can't get no satisfaction! Zu alt, um noch einmal den Schritt auf die große Bühne zu wagen? Von wegen! Im Winter 2018/2019 können Gesangstalente über 60 Jahre zeigen, wie echte Lebenserfahrung klingt. Mark Forster, Sasha und Yvonne Catterfeld suchen gemeinsam mit The BossHoss Alec Völkel aka Boss Burns und Sascha Vollmer aka Hoss Power "The Voice Senior". In den Blind Auditions nehmen die fünf Coaches in den berühmtesten roten Drehstühlen Deutschlands Platz.



Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1: "Wir möchten mit 'The Voice Senior' die Erfolgsgeschichte von 'The Voice of Germany' und 'The Voice Kids' fortsetzen. Mit Mark Forster, Sasha, Yvonne Catterfeld und The BossHoss konnten wir fünf glaubwürdige Musiker für die Show gewinnen. Alle haben bereits bewiesen, dass sie fantastische Coaches für unsere Talente sind."



Moderiert wird "The Voice Senior" von Lena Gercke und Thore Schölermann.



Karten für die Blind Auditions sind erhältlich unter https://tvtickets.de.



"The Voice Senior", vier Folgen, ab Winter 2018/2019 in SAT.1



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn, Tina Land Tel. +49 [89] 9507-1188, -1192 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Tina.Land@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2