Montag, 02.07.2018 * (Nr. 241) Bierabsatz vor der Fußball-WM, Mai 2018



Dienstag, 03.07.2018 * (Nr. 242) Habilitationen, Jahr 2017 * (Nr. 27) Zahl der Woche zur Eurobike (08. - 10.07.2018): Ausstattung der Haushalte mit Fahrrädern, Jahr 2017



Mittwoch, 04.07.2018 * (Nr. 243) Nicht-öffentliche Wasserwirtschaft, Jahr 2016



Donnerstag, 05.07.2018 * (Nr. 244) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Mai 2018 * (Nr. 245) Aufstiegs-BAföG (vormals Meister-BAföG), Jahr 2017



Freitag, 06.07.2018 * (Nr. 246) Produktionsindex, Mai 2018 * (Nr. 247) Personal an Hochschulen, Jahr 2017



(Nr. ###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



