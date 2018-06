Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was für ein Erfolg: NORMA ist der erste deutsche Discounter, der das Gütesiegel "Faire Ausbildung" erhalten hat. Alle Jugendlichen, die jetzt einen genauso guten wie zukunftssicheren Ausbildungsplatz suchen, können dieser Auszeichnung in hohem Maße vertrauen: Nur Unternehmen wie NORMA, die sich erfolgreich einem strengen Audit zur Qualität ihrer vielfältigen Ausbildungsangebote unterziehen, kommen in den Genuss dieses Gütesiegels, das vom renommierten Beratungsunternehmen Trendence vergeben wird.



Schon bald beginnt überall in Deutschland das neue Ausbildungsjahr. Doch jeder ehrgeizige und talentierte Schulabgänger möchte selbstverständlich sichergehen, beim Start ins erfolgreiche Berufsleben gleich an der richtigen Adresse zu sein. Was den Discounter NORMA mit seinen vielen Filialen und Niederlassungen überall in Deutschland angeht, ist hier die Arbeitgeber-Qualität jetzt in doppelter Hinsicht garantiert: Das mittelständische Unternehmen zählt schon immer zu den besonders begehrten Arbeitgebern, und darf ab sofort als erster deutscher Discounter das Prädikat "Faire Ausbildung" tragen.



Die Voraussetzungen für diese Auszeichnung sind streng und umfassend: Denn nicht nur die Kompetenz der Ausbildungsleiter und Personalverantwortlichen wird in den einzelnen Unternehmen auf Herz und Nieren geprüft - sondern selbstverständlich fließt auch das persönliche Urteil von vielen intensiv befragten Auszubildenden selbst in die abschließende Bewertung ein. Das NORMA-Ergebnis überzeugt: Alle sechs übergeordneten Qualitätskriterien werden im gesamten Unternehmen NORMA auf ganzer Linie erfüllt - und das begehrte Siegel "Faire Ausbildung" ist somit sofort an den Discounter NORMA mit Zentralsitz in Nürnberg ausgestellt.



Aktuell an NORMA vergeben wurde diese Auszeichnung unter viel Beifall beim Azubi-Summit in Bonn - wobei es insgesamt bis jetzt 13 Unternehmen in Deutschland gelungen ist, die Vergabekriterien für das Siegel "Faire Ausbildung" zu erfüllen.



Zu den vielfältigen Berufsbildern, die NORMA bietet, gehören etwa die Ausbildung zum Verkäufer/in (m/w) bzw. zu Kaufleuten (m/w) im Einzelhandel. Zum Beispiel aber auch Kaufleute für das Büromanagement (m/w) oder Fachlageristen werden fürs neue Ausbildungsjahr noch gesucht. Die NORMA-Zentrale dazu: "Wer zum qualifizierten Hauptschul-Zeugnis oder der mittleren Reife auch Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Lernbereitschaft mitbringt, findet bei uns viele gute Chancen für einen erfolgreichen Weg. Für die vielen Abiturienten, die sich für den Berufssteinstieg bei NORMA interessieren, kann das Unternehmen das berufsbegleitende Business Administration (BA)-Studium oder die dreijährige Abiturientenausbildung zum Handelsfachwirt zur Verfügung stellen."



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder die aktuellsten Produkte zur Telekommunikation.



OTS: NORMA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62097 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62097.rss2



Pressekontakt: Uwe Rosmanith Rosmanith & Rosmanith GbR Die Art der Kommunikation Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden 0611/716547920 uwe@rosmanith.de



Katja Heck NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG Leiterin Kommunikation und Werbung Manfred-Roth-Straße 7 D-90766 Fürth k.heck@norma-online.de