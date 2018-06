Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Monheim am Rhein (pta018/29.06.2018/11:40) - Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen wird der Konzernumsatz der Weng Fine Art AG im 1. Halbjahr 2018 um etwa 17 % auf ca. 4,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 3,59 Mio. EUR) zulegen. Das Wachstum resultiert aus dem E-Commerce-Geschäft des Tochterunternehmens WFA Online AG. Die Kosten konnten in den ersten sechs Monaten, trotz größerem Geschäftsvolumen, nochmals auf ca. 550 TEUR (Vorjahreszeitraum: 575 TEUR) reduziert werden. Damit wird das Konzern-EBIT um voraussichtlich etwa 30 % auf ca. 1.100 TEUR zunehmen (Vorjahreszeitraum: 844 TEUR). Da sich das Finanzergebnis ebenfalls verbessert hat, wird das Vorsteuerergebnis im 1. Halbjahr um mehr als 40 % auf ca. 900 TEUR zulegen (Vorjahreszeitraum: 634 TEUR). Die endgültigen Ergebnisse des 1. Halbjahres werden voraussichtlich im September 2018 veröffentlicht.



Kontakt (mitteilende Person): Rüdiger K. Weng Vorstand



