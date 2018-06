Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Er bleibt der wichtigste Mann der Türkei: Recep Tayyip Erdogan wurde am Sonntag bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen mit 52,5 Prozent der Stimmen wiedergewählt, so die Börse Stuttgart.Am Tag nach der Wahl schien das Ergebnis an der Börse für Euphorie zu sorgen: Türkische Währungs-, Staats- und Unternehmensanleihen waren am Montag äußerst gefragt, so die Börse Stuttgart. Auch die Türkische Lira habe Rückenwind bekommen und gegenüber dem Euro um mehr als drei Prozent zugelegt. Investoren schienen erleichtert, dass mit dem Sieg Erdogans die Stabilität im Land vorerst gesichert ist, so die Börse Stuttgart. Doch die Freude habe nicht lange gewährt: Schnell seien die Spreads bei den Anleihen wieder auseinandergelaufen und die Rendite der zehnjährigen türkischen Staatsanleihe habe ein neues Rekordhoch bei über 16 Prozent erreicht. ...

