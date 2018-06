SPD-Chefin Andrea Nahles hat die Einigung der EU auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik begrüßt und von CDU und CSU eine Beilegung ihres Streits gefordert. "Die SPD begrüßt, dass wir eine europäische Lösung haben in Bezug auf die Migration. Wir sind sehr froh, dass es eine Lösung mit und nicht gegen Europa gibt", sagte Nahles am Freitag in Berlin. Ihre Partei unterstütze die Ergebnisse des EU-Gipfels wie die geplante "bessere Sicherung der Außengrenzen" und mehr Investitionen in die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Im Asylstreit forderte Nahles: "Meine Aufforderung geht jetzt an die CDU/CSU, dass sie diesen Impuls hier auch nimmt, um sich dann intern auch zu verständigen, wieder zur Sacharbeit zurückzukommen und ihren Konflikt beizulegen."

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich zuvor auf eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik geeinigt. Künftig können demnach gerettete Bootsflüchtlinge in geschlossenen Aufnahmelagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft. Die Grenzschutzagentur Frontex soll schon bis 2020 verstärkt, die EU-Außengrenzen sollen stärker abgeriegelt werden./per/DP/tav

