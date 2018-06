das TecDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision), weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und in 3D-Machine-Vision-Anwendungen - hat mit ihren neuen Innovationen für 3D-Roboterautomatisierung und 3D-Messtechnik auf ihrem Messestand auf der AUTOMATICA 2018, einer der weltweit bedeutendsten Messen für Industrieautomatisierung, einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Bereits auf der Hannover Messe hatte ISRA ein starkes Kundeninteresse registriert. Diese Tendenz hat sich auf der AUTOMATICA enorm gesteigert: Die Anzahl der aussichtsreichen Messekontakte verdoppelte sich gegenüber 2016, diese deutlich über den Erwartungen liegenden Anfragen bieten bereits für das laufende Geschäftsjahr weiteres Umsatzpotential und zusätzliche nachhaltige Umsatzpotentiale für die nächsten Jahre. Unter dem Motto "VISION COMPETENCE FOR CONNECTED AUTOMATION 4.0" präsentierte ISRA neue Ready-To-Use-Sensortechnologien mit einem neuartigen Multi-Stereo-Ansatz, die mit vernetzten Embedded Architekturen gezielt die Anforderungen an eine smarte Industrie 4.0-Produktionsautomatisierung erfüllen. Zu diesem zukunftsorientierten Portfolio zählen unter anderem Systeme für 3D-Roboterführung und 3D-Inline-Messtechnik, die in gemeinsamen Projekten mit dem Anfang 2018 integrierten Polymetric-Team verfeinert wurden. Darüber hinaus zeigte das Unternehmen spezifische Robot Vision-Produkte für die Automobilproduktion und stellte Ansätze zur vollständigen Automatisierung der roboterbasierten Best-Fit-Endmontage sowie den Kundennutzen intelligenter Sensornetzwerke für die zellbezogene Automobilfertigung der Zukunft vor. Für das Gesamtjahr 2017/2018 plant das Unternehmen ein profitables Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei weiterhin hohen Ergebnismargen mindestens auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Die internationale Expansion, die Optimierung von operativer Produktivität und Cash-Flow sowie eine starke Marktposition bleiben weiter im Fokus des Managements, um mittelfristig die anvisierte Umsatzdimension von über 200 Millionen Euro zu erreichen. 29.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700177 29.06.2018

