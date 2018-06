Bern - In der Schweiz bleibt der Brief- und Paketversand im kommenden Jahr gleich teuer wie heute. Darauf verständigten sich die Post und der Preisüberwacher. Die Post kündigte aber bereits Gespräche für mögliche Preiserhöhungen ab 2020 an.

Im kommenden Jahr setze die Post keine höheren Preise an beim Versand von Briefen und Paketen. Auch verzichtet der Gelbe Riese ein weiteres Jahr darauf, die Zollrevisions-Gebühr von 13 Franken zu verrechnen, wie die Post am Freitag per Communiqué mitteilte.

Die Preise für A- und B-Post-Briefe seien seit 14 Jahren nicht mehr erhöht worden, also für Standard-Briefe ein Franken per A-Post und 85 Rappen per B-Post. Auch die Paketsendungen blieben seit Jahren unangetastet, hiess es bei der Post auf Anfrage. Ein Paket bis zwei Kilogramm kostet Economy sieben und Priority neun Franken.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...