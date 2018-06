DAX - Starker Wochenabschluss nach guten US-Vorgaben

Henry Philippson,

Der Dax markierte gestern Nachmittag tatsächlich noch einmal ein neues Wochentief knapp oberhalb der 12.100er Marke. Die zwei darauffolgenden Hammer-Kerzen im Stundenchart ließen jedoch bereits Kaufinteresse erahnen. Mit der sehr guten Wall Street-Performance am späten Abend und der EU-Einigung in Brüssel kannte der Index dann heute Morgen nur eine Richtung: Aufwärts. Der deutsche Leitindex kletterte bis auf 12.380 Punkte bevor eine Korrektur einsetzte.

Innerhalb weniger Handelsstunden hat der Index seit dem gestrigen Tagestief in der Spitze schon wieder satte 270 Punkte zulegen können. Die aktuelle Korrekturphase könnte sich zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Ein komplettes Schließen der heutigen Eröffnungskurslücke wäre eher bärisch. Irgendwo im Bereich 12.250 bis 12.280 Punkte sollten die Bullen spätestens das Ruder wieder übernehmen.

Dann wäre in der kommenden Woche eine Rally in den Bereich 12.450 bis 12.600 Punkte denkbar. Viel wird bereits von der Wall Street-Performance am Nachmittag abhängen. Wird die gestrige Rally heute bestätigt könnte den DAX-Bullen in der kommenden Woche ein wichtiger Befreiungsschlag gelingen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.06.2018 - 29.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2013 -29.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX1JTK 23,48 9.975 5,22 28.09.2018 DAX Index HX1JVD 7,81 11.525 15,75 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.06.2018; 11:54 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9UYF 9,60 13.241 13,03 28.09.2018 DAX Index HX1JPG 17,95 14.075 6,53 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.06.2018; 11:54 Uhr

