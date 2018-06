Zürich - US-amerikanische und chinesische Digitalkonzerne dominieren aktuell das Ranking der teuersten Unternehmen und haben seit Jahresbeginn massiv an Wert gewonnen: Der Börsenwert der sechs teuersten Unternehmen der Welt - erstmals allesamt Digitalkonzerne - ist in diesem Jahr um gut 500 Milliarden Euro gestiegen, ein Plus von 13 Prozent. Das sind Ergebnisse einer Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die die Marktkapitalisierung der 100 am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit halbjährlich untersucht.

Das wertvollste Unternehmen der Welt ist wie schon zu Jahresbeginn Apple: der Marktwert liegt zurzeit bei 905 Milliarden US-Dollar. Auf dem zweiten Platz liegt Amazon; der Online-Händler konnte im Vergleich zum Jahresbeginn zwei Plätze aufrücken und hat seinen Börsenwert um 43 Prozent auf gut 806 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dies entspricht einem Wertzuwachs von knapp 240 Milliarden US-Dollar in einem halben Jahr - mehr als der komplette Börsenwert des teuersten Schweizer Konzerns Nestlé. Die Plätze drei bis fünf belegen mit Alphabet, Microsoft und Facebook ebenfalls US-Digitalkonzerne, gefolgt von Alibaba und Tencent, zwei chinesischen Internetkonzernen.

Investoren setzen auf Firmen mit digitalen Geschäftsmodellen

Doch nicht nur in den Top 10 der wertvollsten Konzerne der Welt dominieren inzwischen Digitalkonzerne - auch im Top-100-Ranking haben Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen im vergangenen Halbjahr massiv an Bedeutung gewonnen: Ihre Zahl stieg von 18 auf 22 - während gleichzeitig die Zahl der Banken und Versicherungen von 22 auf 16 zurück ging. Der kumulierte Wert aller 100 untersuchten Unternehmen ist seit Jahresbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...