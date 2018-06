BERLIN (Dow Jones)--Die SPD sieht in den Beschlüssen des EU-Gipfels zur Eindämmung der Migration nach Europa eine gute Grundlage für ein Ende des Koalitionskrachs in Deutschland. "Insgesamt begrüßen wir dieses Ergebnis", sagte Parteichefin Andrea Nahles. CDU und CSU müssten diesen Impuls aufnehmen, "sich intern zu verständigen, wieder zur Sacharbeit zurückzukommen und diesen Konflikt beizulegen", ergänzte sie.

Am frühen Morgen hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs nach stundenlangen Diskussionen darauf verständigt, gemeinsam den Zustrom von Flüchtlingen deutlich begrenzen zu wollen. So sollen im Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge in Aufnahmezentren außerhalb Europas, zum Beispiel in Nordafrika, gebracht werden. Innerhalb der EU sollen die Migranten in kontrollierte Zentren kommen. Dort soll entschieden werden, wer Anspruch auf Schutz hat oder nicht. Außerdem wollen die Europäer die Grenzschutzbehörde Frontex bis 2020 auf 10.000 Beamte massiv aufstocken. Die Gipfelerklärung hat keine Rechtskraft und muss von den Staaten umgesetzt werden. Bislang gibt es mit Ausnahme von Libyen noch keinerlei Aufnahmezentren in Afrika.

Wegen des Streits um die richtige Asylpolitik und die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze stand die große Koalition in Deutschland vor einem Bruch. Die Schwesterparteien CDU und CSU beharkten sich aufs Blut, die Fraktionsgemeinschaft im Bundestag stand auf der Kippe. Die Christsozialen bleiben zwar in der Sache hart, mäßigten aber zuletzt den schrillen Ton.

Am Sonntag wollen beide Parteien die Ergebnisse des Gipfels in getrennten Sitzungen bewerten. Eigentlich wollte CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer Anfang Juli härtere Grenzkontrollen anweisen, sollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mit wirkungsvollen Beschlüssen aus Brüssel heimkehren. Ein Alleingang Seehofers würde das Ende der Koalition bedeuten. Ein möglicher, gesichtswahrender Ausweg für ihn besteht nun darin, dass er selbst mit EU-Partnern über die Rücknahme bereits registrierter Flüchtlinge verhandeln soll.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.