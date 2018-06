Europas Wettbewerbshüter stehen vor einer neuen Herausforderung: Algorithmen ermöglichen automatische Reaktionen auf Preisveränderungen der Konkurrenz in aberwitziger Geschwindigkeit. Den Schaden hat der Verbraucher.

Die alte Kartellwelt ist im achten Stock eines Büroturms am Rande des Brüsseler Multikultiviertels Saint Josse zu Hause. Hier sitzen sie, die Sünder, mehr und weniger reuig, mehr oder weniger zerknirscht. Im Besprechungsraum der Generaldirektion Wettbewerb konfrontieren EU-Beamte ertappte Manager mit Beweisen für unerlaubte Absprachen mit Konkurrenten. Und mit der Geldstrafe, die auf ihr Unternehmen wegen der Bildung eines Kartells zukommt.

Die Reaktion ist fast immer dieselbe. Die Betroffenen sind fassungslos, wenn sie von der Höhe des Bußgelds hören. Denn Europas Wettbewerbshüter greifen hart durch, sobald ihnen Beweise vorliegen, dass Unternehmen ihre Preise frisiert haben. Bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes können die Kartelljäger fordern, wenn Betriebe den Wettbewerb zulasten der Verbraucher ausschalten.

Wenn sich ganze Branchen zusammentun und das unerlaubte Spiel über lange Zeit treiben, wird es besonders teuer. So musste der Autobauer Daimler vor zwei Jahren über eine Milliarde Euro nach Brüssel überweisen, weil die Schwaben fast anderthalb Jahrzehnte lang mit fünf Konkurrenten unerlaubte Absprachen für mehr als 90 Prozent des europäischen Lkw-Markts getroffen hatten. Gemeinsam zögerten die Kartellanten die Einführung emissionssenkender Technologien hinaus. Seit vergangenem Sommer untersuchen im Büroturm Madou die Beamten von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ein potenzielles Kartell zwischen Daimler, VW und BMW, bei dem es ebenfalls um die verspätete Einführung von umweltfreundlichen Technologien geht.

Doch diese alte Kartellwelt bröckelt. Die Ära der Digitalisierung und die Plattformökonomie revolutionieren nicht nur die Wirtschaft. Sie verändern auch die Möglichkeiten für Preisabsprachen - und setzen die Wettbewerbsbehörden unter Druck. In Brüssel und in Bonn beim Bundeskartellamt, das für die kleineren nationalen Fälle zuständig ist, rüsten die Kartelljäger daher technisch auf, etwa bei der IT. "Klassische Kartelle mit schriftlichen Vereinbarungen zu einem bestimmten Preis finden wir immer weniger", berichtet ein Kartelljäger aus Brüssel, der anonym bleiben will. "Die Methoden sind feinsinniger geworden, die Kartellanten versuchen, weniger Spuren zu hinterlassen." Kürzlich werteten die Brüsseler Beamten Kontakte auf WhatsApp aus, um unerlaubte Absprachen nachzuweisen. Und dann gab es den Fall, in dem Unternehmen in einem Hotmail-Account über Entwürfe kommunizierten, ohne je eine einzige E-Mail abzuschicken. Auch sie wurden überführt.

Das sind allerdings fast Peanuts im Vergleich zum neuen Megathema der Wettbewerbskontrolle - der Macht der Algorithmen. In der neuen Kartellwelt kann eine falsch gepolte künstliche Intelligenz (KI) zum gefährlichen Gegner der Wettbewerbshüter werden. Denn Algorithmen machen künftig Kartelle im Netz möglich, ohne dass Manager auf Golfplätzen oder in Hinterzimmern kungeln müssten. Eine spezielle Software, die auf die Preisveränderung von Konkurrenten nach einem festgelegten Muster reagiert, gibt "Unternehmen zumindest theoretisch neue Möglichkeiten an die Hand, ihr Verhalten im Wettbewerb aufeinander abzustimmen", warnt der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt. Seine Behörde hat daher vor zwei Wochen gemeinsam mit den französischen Wettbewerbshütern ein Projekt angestoßen, um zu untersuchen, ob und wie Algorithmen dem Wettbewerb schaden - und was man dagegen tun kann. Die deutsch-französische Taskforce will eine "Typologie von Algorithmen" erstellen und sich "algorithmenbezogenen Ermittlungsmethoden" widmen. "Wir wollen vorbereitet sein", sagt Mundt.

Warum sind die Algorithmen problematisch? Die Antwort ist einfach: Sie ermöglichen automatische Reaktionen auf Preisveränderungen bei der Konkurrenz in aberwitziger Geschwindigkeit. Entwickeln sich Preise absolut parallel, schaltet das den Wettbewerb aus. Algorithmen könnten Kartelle ...

