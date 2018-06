An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine positive Handelseröffnung ab. Der Future auf den S&P-500 steigt vorbörslich um 0,4 Prozent. Die Vorgaben der asiatischen und europäischen Börsen in Asien sind positiv. Vor allem in Europa legen die Aktienkurse deutlicher zu, nachdem die EU-Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen eine Einigung im Asylstreit erzielt haben.

Europas Staats- und Regierungschefs unterstützten am Freitagmorgen die Möglichkeit von Aufnahmelagern außerhalb der EU und forderten deutlich mehr Grenzschützer. Das Hauptankunftsland Italien bekam zumindest grundsätzlich Aufnahmelager auch in anderen EU-Mitgliedstaaten zugesagt. Die Einigung gibt neben den europäischen Aktienmärkten auch dem Euro kräftig Auftrieb. Die Gemeinschaftswährung steigt auf 1,1650 Dollar.

Zwar müsse man erst einmal abwarten, wie "wasserdicht und realistisch" die Einigung sei, doch habe sie zumindest kurzfristig das Risiko einer politischen Instabilität beseitigt, die unter Umständen zu einem Zusammenbruch der deutschen Regierung geführt hätte, sagt Derek Halfpenny, Leiter des Bereichs Global Markets Research bei MUFG in Europa.

Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern rückt darüber etwas in den Hintergrund, zumal es hier nichts Neues gibt. Das allein dürfte schon genügen, um die Gemüter der Anleger etwas zu beruhigen, getreu dem Motto "no news is good news".

Da die Handelspolitik den Investoren eine kleine Verschnaufpause lässt, können sie sich umso besser auf neue Konjunkturdaten konzentrieren. Vor Handelsbeginn an der Wall Street werden die Mai-Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Kurz nach der Startglocke folgen der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung jeweils für Juni.

Unternehmensnachrichten sind derweil rar. Aktien von Verizon können gesucht sein, nachdem das Unternehmen die Einstellung seiner defizitären Videosparte Go90 beschlossen hat. Vorbörslich steigt die Verizon-Aktie um 0,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2018 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.