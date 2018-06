Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 2750 auf 2825 Pence angehoben. Inzwischen würden die Aktien des Spirituosenherstellers mit einem moderaten Aufschlag zur Branche gehandelt, begründete Analyst Trevor Stirling die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere den um drei Monate nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum./la/ajx Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-29/12:53

ISIN: GB0002374006